美國總統布置辦公室 雷根必放雷根糖

美國總統辦公的橢圓型辦公室是影集、戲劇最愛描述的場景之一，而真正的橢圓辦公室會隨著每任主人而有不一樣的風格，但前任總統的物品，也會被部分保留下來。

美國國務院國際信息局管理的ShareAmerica網站引述自由撰稿人墨菲（Kathleen Murphy）的報導，介紹了這個有趣的演變。

橢圓形辦公室（Oval Office）得名原因就是因為其特殊的橢圓形狀。在1909年之前，美國總統並不在橢圓形辦公室工作，直到第27屆總統塔夫脫（William Howard Taft）將辦公桌搬到了橢圓形辦公室，以便在工作時更方便聯繫他的同事。

報導說，新總統通常對辦公室的外觀略作改變，以體現自己的風格。橢圓形辦公室放置過新家具、繪畫和裝飾物品。現任川普總統已經做了一些布置，可能在未來幾個月進一步改變辦公室布置。

許多美國總統在辦公室放置的物品具有強烈的個人特色，比如川普在辦公桌後放置父親的照片、川普和前美國總統喬治．布希（George W. Bush）放置雕塑家創作的前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）頭像、喬治布希在辦公桌抽屜保存著2001年捨身救人的警察霍華德（George Howard）的警徽。

前總統柯林頓（Bill Clinton）布置畫作「雨中街道」，畫中是雨中懸掛的美國國旗，雷根則在桌上放著一個雷根糖糖果罐。

但凡走過必留下痕跡，前幾任總統在辦公室的物品有時會保留下來，與後來的辦公室主人共存。如川普就保留了歐巴馬（Barack Obama）放置的馬丁．路德．金的頭形塑像。

橢圓形辦公室保持不變的則是天花板上的石膏浮雕總統印章、1909年建造的白色大理石壁爐，以及總統辦公桌後面的美國國旗和總統旗。

大多數美國總統會將一些開國元勳的肖像掛在牆上，此外，辦公室正中央的大桌，是美國許多任總統都用的「堅毅書桌」（Resolute desk），來自一艘退役的英國船隻，美國將船隻送回英國後，作為友好象徵，英國將用船身打造的桌子贈送給美國第19屆總統海斯（Rutherford Birchard Hayes）。1060312

(中央社)