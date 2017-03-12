三峽熊空山區傳女子遭巨石壓腳

今天(12日)上午10時44分左右，傳一名年約35歲女子在新北市山峽的熊空橋步行，在上山約10分鐘處，被約巨石壓到雙腳小腿以下，巨石約為3-4人張手環抱的大小。

新北市消防局獲報後，目前已派遣三峽、隆恩2分隊前往救援，並提醒民眾登山應注意安全。

(中時)