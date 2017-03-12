愛奇兒友好台灣單車環島抵台中 中市府籲各界共同努力推動身障友善環境

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社會局長呂建德（右三）出席為愛奇兒家庭環島單車隊加油打氣，歡迎他們到訪台中；強調市府將持續努力推出友善政策，提供更多身障家庭支持協助。（陳世宗攝）

「2017第八屆336愛奇兒日」友好台灣單車環島隊伍，今日抵達台中市政府府前廣場！社會局長呂建德出席為愛奇兒（遲緩或身心障礙兒童）家庭環島單車隊加油打氣，歡迎他們到訪台中；呂建德說，市府重視身心障礙兒少及家庭照顧服務，將持續努力推出友善政策提供更多身障家庭支持協助。

使心家族社會福利基金籌組一支愛奇兒家庭環島單車車隊，10日從台北出發，逆時針環台灣一圈，並號召各縣市運動同好與愛心友好人士，一起來陪騎。今日車隊抵達市政府前廣場，並與市府社會局合作，共同傳遞「有愛無礙」的友好理念，立委黃國書特到場支持。

呂建德感謝許多像天使心家族這樣在社區中認真經營的民間機構團體，協助市府一起建構身心障礙服務網絡；他說，兒少的未來不能等，愛奇兒父母的支持更不能少，市府團隊會持續努力，一起讓台中成為幸福友善之都。

呂建德表示，市府重視身心障礙兒少及家庭照顧者服務，藉由今日活動，呼籲大眾重視支持身心障礙兒少照顧議題；目前該局針對0至6歲疑似發展遲緩兒童提供個案管理，包括療育補助、家庭支持服務、社區化服務、到宅指導等各項服務，去年總計服務12萬1107人次。

社會局強調，該局亦提供家中有多位身心障礙子女之家庭，主動關懷諮詢及資源轉介服務，去年服務3000人次，並於暑假辦理課後支持活動、親職教育講座，希望提供更多身障家庭支持協助。

(中時)