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3/12日中視午間新聞搶先看

逾期乳瑪琳 竹苗下架近200公斤

遠東油脂公司涉嫌將逾期的「乳瑪琳」，再製成19款產品賣出，全面下架回收。不過，問題產品多達906噸，事發至今已3天，全台僅回收14公噸。

遭彈劾拒露面 朴槿惠恐掀亂局

朴槿惠繼續對憲法法院判決保持沉默，分析開始擔心朴槿惠是要掀起一場「沉默戰爭」，以沉默抗議煽動反憲法法院情緒，任由國家亂上加亂。

乍暖還寒 本週北台灣最低12度

今天到明天下午天氣穩定，後天至週四受冷氣團影響，北台灣沿海空曠地區最低12、13℃。台北市13、14℃}

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播郭安妮播報的中視午間新聞！

(中時電子報)