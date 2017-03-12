檢察官違偵查不公開 立委提案加重刑責
日前女模案案情翻轉引發民眾質疑檢警違反偵查不公開原則，民進黨立委李俊俋提案，檢察官如果洩漏偵查程序執行職務知悉的事項，犯洩密罪時，加重其刑1/2。
日前發生外拍女模遭性侵、殺害案，媒體第一時間報導程姓主嫌的女友梁姓女子涉案，梁女遭收押後，案情卻因梁女有不在場證明而大逆轉，引發各界質疑是否檢警違反「偵查不公開」原則，在證據未明確時便向媒體透露消息。
李俊俋提案指出，鑒於現行法規與法理，檢察官與法官除具有國家公務員身分外，就職權而言，檢察官擁有偵查與追訴犯罪權限，法院掌理審判事項，都具有直接干預或影響人民基本權益的重大權限。
他說，偵查機關檢察官為偵查主體，掌握刑事訴訟過程相關資訊，且依刑事訴訟法進行追訴，所以檢察官應負有更高的守密義務，對於刑罰權發動，應依據刑事訴訟法的法定程序而為，恪遵無罪推定及偵查不公開原則。
李俊俋指出，為保護被告不受媒體公審及避免其隱私權受有侵害，同時維護偵查機關在偵查中，秘密從事偵查行為，以適時發現真實，實踐公平正義的目的，因此提出「中華民國刑法第132條條文修正草案」。
根據刑法第132條規定，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑，李俊俋提案指出，有追訴職務之公務員，就偵查程序執行職務所知悉之事項，犯洩密罪時，加重其刑1/2，而「有追訴職務之公務員」指的是代表國家追訴犯罪的檢察官。1060312
(中央社)
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