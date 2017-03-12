國中會考3月16日報名 全面開放用冷氣
國中教育會考將於5月20日、5月21日舉行，國教署今天表示，國中會考全面開放使用冷氣，應屆畢業生都應參加會考，且免繳報名費，3月16日至18日報名。
教育部國民及學前教育署表示，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論是否在入學管道使用會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，國中應屆畢業生免繳報名費，由就讀學校代為集體報名。
非應屆國中畢業生若要參加會考，需繳交報名費新台幣500元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者，可免繳報名費，由國教署全額補助，中低收入戶子女報名費僅需繳交200元，由教育部國教署補助60%（300元)。
國教署指出，106年國中教育會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，但考量學生的個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請，申請後不得再變更。
國教署也提醒，考生自今年起國中教育會考新增提供視障考生（含申請點字試題本及點字試題本電子檔應試者）英語聽力試題及選項播音服務，考生於申請特殊應考服務時可審慎選擇。
106年國中教育會考於5月20日及5月21日舉行，3月16日至18日辦理報名。國教署表示，非應屆國中畢業生採個別報名，考生於3月13日上午8時至3月15日下午5時上網（http://cap.ntnu.edu.tw）填寫個別報名資料，並於3月16日至18日至考區試務主辦學校辦理報名；4月14日寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生，准考證由就讀國中轉發，個別報名的考生，准考證則由各考區試務主辦學校寄發。1060312
(中央社)
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