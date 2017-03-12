陸談反腐　2016年公訴48名大老虎

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中國大陸最高人民檢察院檢察長曹建明今天重申大陸政府反腐決心，強調「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」一起抓，2016年對令計劃、蘇榮、白恩培等48名原省部級以上的幹部提起公訴。

大陸澎湃新聞報導，中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行第3次全體會議，聽取曹建明進行最高人民檢察院工作報告，他在報告中作以上表示。

他談到反腐工作時指出，「我們深入貫徹黨（中共）中央決策部署，堅持反腐力度不減、尺度不鬆、節奏不變，『打虎』、『拍蠅』、『獵狐』一起抓。」

曹建明指出，2016年，檢察機關立案偵查職務犯罪4萬7650人，其中原縣處級幹部2882人，原廳局級幹部446人。

他說，2016年依法對中共前遼寧省委書記王(王民)等21名原省部級幹部立案偵查，對中共中央前統戰部長令計劃、中共前江西省委書記蘇榮、中共前雲南省委書記白恩培等48名原省部級以上幹部提起公訴。

此外，他指出，2016年在徵地拆遷、社會保障、涉農資金管理等民生領域查辦「蠅貪」1萬7410。查辦受賄犯罪1萬472人、行賄犯罪7375人。查辦玩忽職守、濫用職權等瀆職侵權犯罪1萬1916人，推動治理為官不為、為官亂為問題。

2016年依法查辦遼寧拉票賄選案涉及的職務犯罪。深挖執法司法不公背後的腐敗犯罪，查辦涉嫌職務犯罪的行政執法人員8703人，司法工作人員2183人。

曹建明還指出，自開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動以來，已從37個國家和地區遣返、勸返外逃職務犯罪嫌疑人164人，其中包括楊秀珠等「百名紅通人員」27人。1060312

(中央社)