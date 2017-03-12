研判「陸客不來」趨勢不變 台北101不靠政府靠自己

研判「陸客不來」趨勢，近期內恐難以改變，台北101端出多招自強大法，要把台灣地標打造成「進擊的巨人」。(圖/達志影像 shutterstock)

山不轉路轉！兩岸局勢混沌不明之際，台灣不少旅遊產業除了叫苦連天之外，也紛紛振作自立自強，展開圖存大計。陸客來台必訪最經典景點的台北101大樓，就推出多招吸客大法，希望就算少了陸客，也能拚出觀光一片天。

根據今年前兩個月統計，台北101大樓觀景台的參訪人數從去年同期的30.5萬人次，銳減腰斬，只剩14.5萬人次，更令人憂心的是，中央社報導指出，台北101董事長周德宇認為，研判在可預見的未來，「陸客不來」這樣的趨勢恐怕難以改變。

不過身為台灣最高地標，台北101大樓並不畏懼不可知的現況，反而更積極透過多方面努力以開發新客源，並於2015年就開始埋下部分推動計畫的種子，可望在今年第3、4季看到相關效益顯現。

首先，台北101陸續推出「高樓外交」。由於台北101身為台北地標，近年來積極推動與國際地標結盟。101官網指出，近日與日本大阪的日本第一高樓「阿倍野海闊天空大廈(阿倍野 HARUKAS)」簽約合作，並自3月9日起至4月4日將於當地展出「最高友好─台北101攝影展」，讓前往海闊天空大廈展望台參觀的當地以及國外遊客都有機會進一步認識台北101，並透過參加「Love Taiwan愛在最高點」拍照打卡活動，就有機會親自到台灣一遊！

在積極爭取陸客以外客源方面，周德宇說，歐、美來客數去年成長約4成，主要是去年起和遊輪業者合作類似包套行程，成功帶進觀光客人潮，今年5到11月將和「藍寶石號」合作，將推出更多船次帶入觀光客源。

另外台北101更積極拓展和新南向國家合作，3月下旬將拜訪越南部分企業洽談；台北101觀光旅遊事業處總監邱健吾也說，觀景台今年也計劃推出「（東南亞國家）國慶日」概念活動，當天將給予觀景台門票優惠，吸引東南亞觀光客及在台外籍工作者來參觀。

除了向外積極尋求客源，101也充分運用自身資源。台北101觀景台於去年底升級為「觀光旅遊事業處」，和辦公大樓及101商場成為平行單位，除持續精進觀景台營運外，今年初也首度推出自創品牌「101 Cafe」，未來不排除拓點全台。

為了抓住更多元國際注目的機會，打造知名度，台北101還要力拚成為「綠建築顧問」團隊，將透過分別於2011年取得美國綠建築協會LEED綠建築認證、2016年再以全球史上最高分取得LEEDv4白金級認證等經驗，提供相關規劃與服務顧問，為台灣地標爭取更多的曝光機會與讚許眼光。

周德宇指出，台北101種種「走出去」的作為，都是希望將101打造成「進擊的巨人」。即使台灣觀光業恐將面臨一段為期不知多久的「慘業」期，台北101積極端出自救大法，不論政府政策怎麼轉彎，都務必要讓台灣的觀光指標屹立不搖，也為台灣觀光業樹立自救典範，希望帶頭走出困境。

(中時電子報)