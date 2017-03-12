驚呆了　陸女溜進修車行30秒內生小孩

中國大陸微博近來瘋傳一則新聞，1名浙江省杭州女子日前偷偷溜進1家修車行，30秒不到就生下1名男嬰，然後落跑。修車行員工發現後，嚇了一大跳，男嬰躺在冰涼瓷磚地上，身上還掛著臍帶。

這則新聞引發大陸網友熱議，紛紛貼文說，「生娃像下蛋樣的，生完就走了！」「想不通，我生孩子要命，人家生孩子如此輕鬆」、「說好的十級痛呢？」「這些人生孩子怎麼這麼簡單？！！不需要剪臍帶？」

綜合中國大陸楚天都市微博等媒體報導，浙江省杭州城北1家修行車行員工日前突然在地上發現1名男嬰，躺在血泊當中，連臍帶都沒有剪斷。

車行內的幾個年輕小夥年當時嚇壞了。1名員工說，當時看到這名男嬰，嘴唇都紫了， 不哭不鬧，感覺剛被生下來，身上還有血跡，令人很擔心，後來小男嬰的腳突然動了一下，大家才發現小嬰兒還有氣息。

車行內員工趕緊拿毯子把男嬰給裹起來，給男嬰取暖，報警後，和救護車一起將小孩子送到了醫院。

員工們把男嬰送到醫院後，鬆了一口氣。回到修車行打開監控錄影帶，大家更是嚇了一大跳。

在影片中，1名女子先是艱難地扶著牆走到了店裡，然後到了一個零組件邊上，脫了褲子蹲下，不到30秒，女子站起來，又繫緊褲腰帶，看不出什麼異常，隨後走了出去，便無蹤跡。

陸媒報導，醫生說，男嬰只是有點被凍到，目前生命體徵平穩。

警方目前已找到男嬰的母親，這名女子說，因為當時自己突然要生了，情急之下才進入到車行車間，生下嬰兒後，不知道該怎麼辦，於是離開了一會，把自己的皮包留在現場。等再次回來時發現已經有人報警了。1060312

(中央社)