驚呆了 陸女溜進修車行30秒內生小孩
中國大陸微博近來瘋傳一則新聞，1名浙江省杭州女子日前偷偷溜進1家修車行，30秒不到就生下1名男嬰，然後落跑。修車行員工發現後，嚇了一大跳，男嬰躺在冰涼瓷磚地上，身上還掛著臍帶。
這則新聞引發大陸網友熱議，紛紛貼文說，「生娃像下蛋樣的，生完就走了！」「想不通，我生孩子要命，人家生孩子如此輕鬆」、「說好的十級痛呢？」「這些人生孩子怎麼這麼簡單？！！不需要剪臍帶？」
綜合中國大陸楚天都市微博等媒體報導，浙江省杭州城北1家修行車行員工日前突然在地上發現1名男嬰，躺在血泊當中，連臍帶都沒有剪斷。
車行內的幾個年輕小夥年當時嚇壞了。1名員工說，當時看到這名男嬰，嘴唇都紫了， 不哭不鬧，感覺剛被生下來，身上還有血跡，令人很擔心，後來小男嬰的腳突然動了一下，大家才發現小嬰兒還有氣息。
車行內員工趕緊拿毯子把男嬰給裹起來，給男嬰取暖，報警後，和救護車一起將小孩子送到了醫院。
員工們把男嬰送到醫院後，鬆了一口氣。回到修車行打開監控錄影帶，大家更是嚇了一大跳。
在影片中，1名女子先是艱難地扶著牆走到了店裡，然後到了一個零組件邊上，脫了褲子蹲下，不到30秒，女子站起來，又繫緊褲腰帶，看不出什麼異常，隨後走了出去，便無蹤跡。
陸媒報導，醫生說，男嬰只是有點被凍到，目前生命體徵平穩。
警方目前已找到男嬰的母親，這名女子說，因為當時自己突然要生了，情急之下才進入到車行車間，生下嬰兒後，不知道該怎麼辦，於是離開了一會，把自己的皮包留在現場。等再次回來時發現已經有人報警了。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。