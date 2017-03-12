穿山甲尾巴厚實有力 原因是這樣

溫馴害羞的穿山甲，為何尾巴厚實有力？縮捲時，連成年人都很難拉開。台東縣關山鎮電光里長潘寶瑩，從事友善耕作時，意外發現原因。

電光里位於海岸山脈下，漢人和阿美族人從事農耕，里長潘寶瑩最近和農民推展友善耕作，減少使用農業和化學肥料。

「里長，妳快去看，很可愛」，日前農民帶著潘寶瑩到農田，看到一隻穿山甲在挖洞，雖然偶而看到穿山甲，但大家還是第1次看到牠挖洞。

潘寶瑩意外發現，穿山甲斷了一隻腿，研判可能是誤中獸夾，下午再去看時，穿山甲已離開了。這2天例假日，這隻穿山甲又回來了。

潘寶瑩說，這小可愛是第2次讓村民們看到，上一次是在2月1日，應該也是出來覓食，那次看見牠就對牠印象深刻，因為牠少一條後腿，心裡想「這小傢伙真是命大」，應該曾從獵人的捕獸夾逃脫過，大難不死必有後福，只希望牠總能如此幸運。

潘寶瑩也呼籲，大家愛牠就讓牠留在大自然，不要請回廚房，「牠會吃野外白蟻也不錯吶」，再見到牠，沒打擾牠，只是靜靜的觀察牠在忙什麼，牠的前腿挖洞，後腿負責把土推出洞外，然後最酷的是牠的尾巴負責後退，「大自然生態教我們的事」。

農民開心的說，穿山甲的尾巴厚實有力，環境稍有驚動時，穿山甲就會縮捲成球狀，尾巴怎麼拉都拉不開，原來這麼有力的尾巴是用來「後退」的，總算知道原因了。

潘寶瑩說，「大自然總是用最真實的一面回饋給我們，友善對待亦熱情回饋」。因為陪著農友從事友善耕作，從不施農藥化肥，到關注萬物，農友以前看到牠，可能二話不說就請回家中做客了，但現在會先觀察並關注動態做紀錄，友善的環境是會吸引動物們駐足的，因為不施藥，所以有食物可以吃，就會吸引牠們來訪。

潘寶瑩說，他們不是很刻意去作一些保育動物的措施，而是將這些動植物當作朋友，給牠們友善的環境。1060312

(中央社)