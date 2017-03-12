Kiss Cam遊戲不靈 正妹討親親被拒
美國大型體育賽事中停時間流行玩Kiss Cam的遊戲，也就是鏡頭對著誰，這人就在眾目睽睽下放閃玩親親，這個遊戲大家同樂，也自娛娛人。
原則上，多數被相中的對象都願意配合演出，但也有不識相的，就像「運動畫刊」（Sports Illustrated）官方IG掛載的這則影音。
不解風情男回絕正妹討親親又沒風度翻臉，發生在日前美國職籃NBA多倫多暴龍隊與亞特蘭大老鷹隊的賽事，Kiss Cam對著棒球帽反戴的不解風情男與金髮女時，她手肘碰碰他，提醒他上鏡頭了。
戴棒球帽的男生不以為然地瞥一眼，仍自顧喝啤酒，自討沒趣的金髮女轉身對著鄰座大塊頭黑男討親，就在Kiss Cam的見證下，他們四唇碰觸了。
突然間不解風情男似乎醉意全消，嘴裡念念有詞起身走人，不論金髮女如何解釋，他頭也不回，大塊頭黑男則喜孜孜啜一口含糖氣泡水，回味飛來艷福的甜美。
運動畫刊官方IG對這此橫批註解說，它可能是套好招的，但這仍算是某個Kiss Cam的好戲。1060312
(中央社)
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