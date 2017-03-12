林全：嘉市鐵路高架化 要用小針美容縫合
嘉義市區鐵路高架化計畫，今天由行政院長林全主持啟動儀式。林全表示，嘉義市鐵路高架化就是要縫合嘉義市東西區，要用小針美容方式縫合，帶進觀光產業。
嘉義市鐵路高架化啟動儀式，今天上午在嘉義市火車站前站廣場，由行政院長林全、交通部長賀陳旦、嘉義市長涂醒哲、立委李俊俋等人共同宣告啟動。
涂醒哲表示，感謝總統蔡英文、行政院長林全送給嘉義市民苦等了近30年的大禮，鐵路高架化後將打通嘉義市任督二脈，預計今年底動工，115年完工，全面翻轉嘉義市。
他說，隨著鐵路高架化，嘉義市將脫胎換骨成為國際化的進步城市，未來嘉義市東西區將縫合，沒有交通障礙。
涂醒哲指出，嘉義市自民國78年起就開始倡議鐵路高架化，95年初完成可行性研究報告，98年4月接續完成綜合規劃報告，並提報交通部審核，99年4月通過環境影響說明書審查報行政院，直到去年底才重啟計劃。
林全表示，嘉義市鐵路高架化就是要縫合市區、市區要縫得很漂亮，就要用小針美容方式縫合；在縫合的過程中，也要把都市計劃做得很好，要把智慧運輸的概念，把觀光產業帶進來，把環境改善帶進來。
賀陳旦表示，中央與嘉義市政府將耗資新台幣275億，以9年的時間，架高市區10.9公里，徹底翻轉嘉義市，不再因鐵道的隔離，阻礙整體發展。1060312
(中央社)
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