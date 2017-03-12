NBA》有夠難看！勇士輪休4大主力慘敗

勇士後衛克拉克遭到對方阻擋，馬刺後衛吉諾比利準備從後把球拍走。(美聯社)

原本預期是今年西區決賽預演大戰，卻因勇士總教練科爾讓柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與伊戈達拉4大主力輪休，精采賽事徹底變調，勇士12日也以85比107慘遭地主馬刺痛扁，除吞3連敗，更跟馬刺之間勝差僅剩0.5場。

其實不只勇士擺爛，馬刺也沒拿出真正實力應戰，包含艾卓吉(心律不整)、帕克(輪休)、里歐納德(腦震盪測試)等主將也沒上場，更讓這場原本最低票價被炒到173美元(約台幣5400元)的大戰，跌到只剩60美元(約台幣1870元)價值。

光看到勇士排出李文斯頓、麥克考、麥特巴恩斯、盧尼與帕楚利亞的先發陣容，想必不少現場球迷就想走人了，儘管柯瑞、湯普生等人都在賽前替球迷簽名，卻只能看著這些勇士球星呆坐場邊，未免也讓這場比賽太兒戲了。

科爾下達如此輪休決定，也算是被聯盟逼的，因為勇士最近7天當中打了5戰，其中包含兩次背靠背客場比賽，擺明要操翻勇士球員，在杜蘭特受傷後，勇士實在承擔不起主力繼續受傷的風險，最可憐的還是花錢進場看球的球迷。

(中時電子報)