WBC》以色列6局攻2分 3比1領先古巴

馬奎斯先發5.2局只失1分，讓以色列有機會後來居上。(資料照 林勝發攝)

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更新戰況13:26)E組8強複賽12日在東京巨蛋開打，上午11時由預賽B組第2古巴，迎戰A組第1以色列。以色雖古巴第4棒重炮戴斯派耶2局上轟出陽春炮，一度以0比1落後，但4局下追平後，6局上發動3支安打攻勢，攻下2分，前6局以3比1領先古巴。

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戴斯派耶預賽對澳洲之戰，於古巴隊落後情況下，轟出1發滿貫炮，成為古巴終場4比3贏得逆轉勝、並以2勝1敗闖進複賽大功臣，結果12日對預賽3連勝的以色列，2局上又轟出本屆第2發全壘打，讓以色列本屆經典賽首度落後局面。

不過以色列4局下戴維斯保送後，拉凡威於2出局情況適時敲出安打，並送回戴維斯攻回本壘攻下此役第1分，將比數追平1比1。

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大聯盟15年生涯累計贏得124勝的馬奎斯，6局上2出局對戴斯派耶投出觸身球後，功成身退，此役失1分無關勝負，這場先發共用69球。複賽投手1場投球數增加到最多80球。

前5局只擊出1支安打的以色列，6局上對古巴第2、3任投手耶拉及賈西亞，擊出3支安打，加上1次保送，攻下2分，首度以3比1超前。以色列第6棒柏倫斯坦，6局上安打為以色列攻下超前分。

(中時電子報)