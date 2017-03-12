7天6夜 南瑤宮笨港進香展開

我要評比

南瑤宮笨港進香活動今天起駕，彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富等人主持起駕祭典，正式展開7天6夜近300公里的活動。

有200多年歷史的彰化南瑤宮笨港進香活動，進香隊伍今天正式出發，包括彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富以及前內政部長余政憲等人都參加起駕祭典。

今年南瑤宮的笨港進香活動行經彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程來回約300公里，在今天的起駕祭典中，早上6時先進行起旺爐，緊接著由張天師主持起駕科儀，隨後請神明登轎點燃起馬炮後，展開活動。

今年的南瑤宮笨港進香活動今天正式起駕，晚上預計駐駕在埤頭鄉，3月16日在新港奉天宮舉行會香儀式，3月18日回到南瑤宮。1060312

(中央社)