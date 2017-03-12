英國牛津大學皇后學院合唱團 新北開唱

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享譽國際的英國牛津大學皇后學院合唱團創校七世紀首度受邀來台，23日將在新莊文化藝術中心開唱，12日開放民眾索票，邀請樂迷一同前來欣賞、感受當今世界高等教育公認首屈一指合唱團的天籟之音。（新北市文化局提供）中央社記者林長順傳真 106年3月12日

英國牛津大學皇后學院合唱團創校7世紀首度受邀來台，23日將在新莊文化藝術中心開唱，今天開放民眾索票，邀請樂迷欣賞、感受當今世界高等教育公認首屈一指合唱團的天籟之音。

牛津大學皇后學院合唱團將帶來橫跨五個世紀的英國經典歌曲，包括宮廷音樂、教堂聖樂、民歌、電影歌曲及流行金曲等等，最特別的是他們將演唱電影「哈利波特—混血王子的背叛」主題曲，以及英國皇室傳統婚禮歌曲，帶領觀眾從天籟歌聲中細細品味英國音樂文化珍寶。

新北市文化局表示，「牛津大學皇后學院」不但歷史悠久，名人備出，悠久的音樂傳統更為世人公認，其久負盛名的合唱團更是家喻戶曉，是全英國最受敬仰的大學團體之一。

演出曲目範圍廣泛，包含文藝復興至巴洛克音樂，還有豐富多采的現代流行音樂。近年則應邀至世界各地巡演，讓廣大的樂迷們，得以現場欣賞皇后學院合唱團的天籟之音。3年前在上海和北京音樂廳演出，在亞洲地區轟動一時。

「英國牛津大學皇后學院合唱團台灣首演」音樂會將於3月23日（四）晚間7時30分在新莊文化藝術中心演藝廳演出，今天上午開放索票，喜愛音樂的朋友可至「新莊文化藝術中心」服務台、「府中15新北市動畫故事館8樓服務台」現場索票。1060312

(中央社)