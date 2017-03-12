蝶戀花效應 立委提案乘客強制繫安全帶

蝶戀花遊覽車翻覆事件後，交通部擬修法強制乘客繫安全帶，最快4月有結果。無黨籍立委趙正宇率先提出修法，要求駕駛與乘客均應繫安全帶，否則將處新台幣3000元罰緩。

蝶戀花遊覽車翻覆事件後，遊覽車安全備受關注，交通部今天召開記者會，要求導遊加強宣導繫安全帶，也規劃修法強制，最快4月有結果。

趙正宇提案指出，有鑑於國道五號蝶戀花遊覽車翻覆事件，車上乘客因未繫安全帶，導致事故發生時，彈飛車外，造成嚴重傷亡。

他表示，據台灣車禍統計資料顯示，未繫安全帶的受傷死亡率為4.58%，有繫安全帶的受傷死亡率僅1.29%，相差達3.6倍；日本車禍統計也指出，後座未繫安全帶是有繫安全帶死亡率的5倍。

另外，美國研究也指出，未繫安全帶的後座乘客，死亡率比繫上安全帶的乘客增加2.71倍；香港從1996年強制後座繫安全帶後，死亡率降低17%。綜觀國內外統計數據，繫安全帶可提高乘車的安全性，並且有效保護生命安全。

趙正宇指出，為提高乘客安全保障，避免類似憾事再次發生，因此提案修正「道路交通管理處罰條例第31條條文」草案。

根據現行規定，汽車行駛於道路上，駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人罰鍰1500元，趙正宇提案則修正，只要是駕駛人與乘客未依規定繫安全帶者，乘客不分前、後座、大、小型車，處駕駛人罰鍰，從現行的1500元提高到3000元。

而汽車行駛於高速公路或快速公路，駕駛人與乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰，乘客不分前、後座、大、小型車。但不論在一般道路或高快速公路，營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰乘客。1060312

(中央社)