碧湖公園有禽流感死鴨 別靠近禽鳥保身

台北市內湖區碧湖公園出現染禽流感死鴨，有民眾憂心疫情擴大，呼籲大家出門戴口罩。疾管署表示，只要不接觸禽鳥及糞便，不會有傳染疑慮。

台北市碧湖公園死亡鴨禽驗出禽流感H5亞型，行政院農業委員會表示，碧湖公園死鴨罹患哪一型禽流感，檢驗結果今天下午出來。台北市已進行碧湖公園周邊3公里的公園消毒作業，也請里長們多多注意里內有無死亡的禽鳥。

不過，不少民眾透過通訊軟體收到警告訊息，在內湖金龍路附近也發現死鳥，「請大家出門戴口罩」。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞上午受訪時表示，碧湖公園死禽驗出的是禽流感H5亞型，目前沒有偵測到公園有其他野鳥、野禽有染病。下午會確認是否為會禽傳人的H5N6，如果確認是會禽傳人的型別，將暫時關閉公園消毒。

羅一鈞表示，碧湖公園是社區公園，緊鄰著馬路，除非拉封鎖線，否則很難避免民眾靠近。但民眾也不需恐慌，「不會因為經過公園、呼吸就被傳染」，只要不要餵食禽鳥、不要接觸禽鳥糞便，不致有傳染疑慮。

根據統計，碧湖公園染禽流感鴨隻接觸者共5名，包括通報者1名、動保處協助處理者4名（救援隊1名、防檢組3名）。北市衛生局即日起健康追蹤監測10天至3月20日。

防範禽流感，疾管署表示，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。1060312

(中央社)