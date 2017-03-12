莎拉波娃從錦標賽復出 丹麥甜心有意見
俄羅斯網球明星莎拉波娃下個月即將在禁賽令期滿當天在德國復出，前世界排名第1的「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪今天說這對其他選手很不尊重，說莎娃應該從底層打起。
法新社報導，5度大滿貫金盃得主莎拉波娃（MariaSharapova）遭禁賽15個月，4月26日解禁當天將在早已登場的斯圖加特（Stuttgart）紅土球場網賽打復出首戰。
瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）說：「允許當週還遭禁賽的人打錦標賽，不論是誰，我認為都很有問題。我覺得，這不尊重其他選手，也不尊重世界女子職業網球協會（WTA）。」
瓦芝妮雅琪說她對莎拉波娃復出沒意見。莎拉波娃接受藥檢對禁藥米屈?（Meldonium）呈陽性反應，原本禁賽兩年，但獲體育仲裁法庭（CAS）減為15個月。
但瓦芝妮雅琪認為，因禁賽而失去世界排名的莎拉波娃，應該一步一步地打進錦標賽才對。
她說：「我認為該給任何人再1次機會，我相信她將東山再起，她會找到重返之路。」
「我確信她會表現很好。但我也認為，如果1名選手因服用禁藥而遭禁賽，那這個選手就該從最底層重新開始，然後一路打上來，因為這不同於受傷，不同於因為傷了自己而必須退出的選手。」
「像其他人一樣，我覺得該給人家第2次機會，孰能無過？但我認為她應該從最底層一路打上來才對。」
以6-3、6-0輕取波蘭女將里納特（Magda Linette）拿下印地安泉（Indian Wells）硬地網賽第3輪門票的瓦芝妮雅琪，賽後受訪時作以上表示。（譯者：中央社何宏儒）1060312
(中央社)
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