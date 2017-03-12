桃園蘆竹濱海全國馬拉松 7千人競跑
2017桃園市蘆竹濱海全國馬拉松今天清晨開跑，有超過7000人報名，桃園市長鄭文燦鳴槍起跑，也強調這是優質馬拉松品牌。
鄭文燦今天出席「2017桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動，他說，今年超過7000人報名，其中有12位跑者超過70歲，最高齡84歲，更有來自44個國家的跑者，參與包括馬拉松組、半程馬拉松組、1公里健康組及3公里親子組等組別，蘆竹濱海全國馬拉松已辦第四屆，發展出獨特特色，是桃園的優質馬拉松品牌。
他表示，時下年輕人最喜歡的四大戶外活動，包括路跑、露營、單車、野餐等，而蘆竹濱海全國馬拉松於台61線西濱快速道路舉辦，可由高架橋居高臨下看見竹圍漁港、沿海風車等濱海風光，體驗地景變化。
他說，桃園市府也以審查小組評估各地馬拉松舉辦情形，在不影響交通情況下舉辦各式馬拉松競賽，例如海湖地景公園、永安漁港、石門水庫等地皆適合舉辦，桃園市府會持續舉辦健康路跑，讓路跑成為大家喜歡的運動，發展桃園的馬松拉品牌。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。