桃園蘆竹濱海全國馬拉松 7千人競跑

2017桃園市蘆竹濱海全國馬拉松今天清晨開跑，有超過7000人報名，桃園市長鄭文燦鳴槍起跑，也強調這是優質馬拉松品牌。

鄭文燦今天出席「2017桃園市蘆竹濱海全國馬拉松」活動，他說，今年超過7000人報名，其中有12位跑者超過70歲，最高齡84歲，更有來自44個國家的跑者，參與包括馬拉松組、半程馬拉松組、1公里健康組及3公里親子組等組別，蘆竹濱海全國馬拉松已辦第四屆，發展出獨特特色，是桃園的優質馬拉松品牌。

他表示，時下年輕人最喜歡的四大戶外活動，包括路跑、露營、單車、野餐等，而蘆竹濱海全國馬拉松於台61線西濱快速道路舉辦，可由高架橋居高臨下看見竹圍漁港、沿海風車等濱海風光，體驗地景變化。

他說，桃園市府也以審查小組評估各地馬拉松舉辦情形，在不影響交通情況下舉辦各式馬拉松競賽，例如海湖地景公園、永安漁港、石門水庫等地皆適合舉辦，桃園市府會持續舉辦健康路跑，讓路跑成為大家喜歡的運動，發展桃園的馬松拉品牌。1060312

(中央社)