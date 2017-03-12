植樹節 柯文哲響應活動赴動物園種樹

今天是植樹節，為推廣「食農教育」，台北市立動物園結合插秧活動，邀請台北市長柯文哲及文山區各里里長等人，到場見證並參與熱帶雨林室內館工程「把樹種回來」的重要里程碑。

動物園上午舉行「為地球種下希望-植樹暨插秧活動」，盼透過活動，推廣保護熱帶雨林、重視生物多樣性及發展友善農業的積極作為，柯文哲、副市長林欽榮及文山區各里里長等人皆出席。

柯文哲致詞時表示，12日是植樹節也是國父逝世紀念日，所以用植樹作為紀念方式，在城市發展上，環保與生態的維護是相當重要，人類應該自認為是地球的主宰的觀念，轉變與地球共榮共存，而非把自己視為統治地球的本體，應是與其他生物相容共存的。

動物園說，動物園熱帶雨林室內館預計今年完工，並以中南美洲等熱帶雨林物種為主要展示。

此外，原種植在重陽橋機車引道改建工程中的美人樹，也藉由熱帶雨林室內館的興建，獲得新居延續生命。

動物園解釋，美人樹原為中南美洲的樹種，同時也是少數秋冬開花的大型喬木，期盼民眾未來在熱帶雨林室內館參觀時，即使在萬物凋零的冬天，依然能夠感受到美人樹綠意盎然，欣欣向榮的氣息。

出席活動的柯文哲等人也再熱帶雨林室內館廣場種下台灣特有的常綠小型喬木-細脈赤楠，動物園說，樹種不僅能做為景觀綠籬，更能成為野生動物休憩、覓食的棲所。1060312

(中央社)