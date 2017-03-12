穿山甲公子讓網友怒了 陸官員這麼說

大陸1名官員日前在微博炫耀到廣西考察時被官員招待吃保育類動物穿山甲，引發大陸網友眾怒並人肉搜索。大陸國家林業局局長張建龍今天說，已拘捕2名嫌疑人，調查後要給大家一個交代。

1名大陸官員2月在微博貼出照片並貼文說，「（廣西）李局長黃書記請我們在辦公室煮穿山甲吃，第一次吃，口感味道很好，已經深深愛上這野味了。」

這則網友貼文引發大陸網友熱烈討論，網友把他戲稱為「穿山甲公子」，還貼文反諷說，「說吧！你爹是誰」、「突然開始擔心貓熊了」、「二代港商，（中共）中紀委青年臥底成員」、「查官員就得靠豬一般的隊友」。

綜合中國大陸媒體報導，中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天舉行第3次全體會議，會議開始前，大陸國家林業局局長張建龍在經過人民大會堂「部長通道」時，接受現場媒體訪問作以上表示。

他說，知道廣西食用穿山甲事件之後，就指派森林公安依法介入調查，現在已經拘捕2名作案嫌疑人。案件還在進一步深入調查之中，調查之後要給大家一個交代。

張建龍說，大陸的野生動物保護，最近一段時間出現一些事件，看起來是個案，但是也充分表現出來在野生動物保護方面還有漏洞、還有薄弱點。

他說，大陸國家林業局今年要做好四件事，第一是完善相關野生動物保護法的相關制度建設；第二是加大打擊走私；第三是推動國家公園建設；第四是加強公民教育與宣傳。

事實上，除了「穿山甲公子」遭到大陸網友撻伐外，大陸1名美食家因為在個人微博裡經常秀出穿山甲湯、穿山甲血炒飯、蛇、天鵝、貓頭鷹等保育類動物作成的美食，也引發網友眾怒，被嘲諷為「穿山甲公主」。1060312

(中央社)