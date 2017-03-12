金錢符號當黨徽 民生黨要讓人人有錢

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民生黨今天舉行成立大會，由音樂人張穆庭擔任黨主席。由於黨徽是一個錢的符號，張穆庭說，「民生黨就是要藏富於民，讓人民有錢」；將推出7851人投入2018年全台基層村里長選舉。

民生黨上午宣布成立。黨主席張穆庭1979年出生於台北，在兩岸發行多張唱片，2004年，以一首原創歌曲「1937南京大屠殺紀念單曲」在兩岸發行。

由於民生黨的黨徽是一個金錢的符號，張穆庭說，民生黨提出均富目標，「就是要藏富於民、讓人民有錢」。民生黨只談經濟、拋棄意識形態，主要是由年輕人組成，因此年輕人、網路、聚焦經濟，是民生黨的三大優勢。

民生黨提出「世代交替、拯救經濟－全國青年召集令」口號，預計招募全台7851名年輕人及相同理念者入黨，全力投入2018年全台基層村里長選舉，並提出十大政策主張，包括：成立行政院觀光部有效降低事故、搭著「一帶一路」協助中小企業獲利、廢除一例一休調漲基本工資等主張。

此外，也將建請總統蔡英文特赦林毅夫。張穆庭說，兩岸已經結束敵對，應該釋出善意的橄欖枝，因此將建請蔡總統特赦林毅夫。1060312

(中央社)