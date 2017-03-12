國內汽、柴油價格明降0.3及0.4元

中油宣布，自13日起，國內汽、柴油價格降0.3及0.4元。(圖/本報系資料)

中油宣布，自明(13日) 凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.3元、各式柴油價格每公升0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.6元、95無鉛汽油每公升26.1元、98無鉛汽油每公升28.1元、超級柴油每公升22.2元。

中油公司表示，因受到美國商用原油庫存續創歷史新高影響，引發油市供過於求的疑慮，帶動國際原油價格下跌。

本週調價指標7D3B週均價為每桶53.14美元，較前週54.72美元，下跌1.58美元，新台幣對美元匯率貶值0.093元，國內油價依公式計算跌幅為2.08%，汽、柴油每公升各調降0.3元、0.4元。

(中時電子報)