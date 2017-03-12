陳姓女模公祭 梁女未現身

陳姓網拍女模遭人殺害劫財，今天（12日）在宜蘭員山福園舉行告別式，陳女生前好友送她最後一程，陳女的閨密梁姓女子從獲釋後就未現身，公祭也未見她身影，對此家屬並無特別看法，只表示「沒關係」。

在火化前，播放著陳女的照片，以及朋友懷念的話語，親友們不捨陳女的離世，不時哭泣、拭淚。對於梁女未現身，陳媽媽說：「沒關係，追思會很圓滿，謝謝大家。」

(中時)