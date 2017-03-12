嘉市鐵路高架化啟動 林詩涵：政治操弄

我要評比

林全院長（中）及市長涂醒哲（左三）等人啟動鐵路高架化。（廖素慧攝）

抗議者林詩涵（左二）與警方發生拉扯。（廖素慧攝）

行政院長林全、嘉義市長涂醒哲今天啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，總經費275億元，市府負擔38.9億元。歡慶活動的現場，卻有落選市長林詩涵及數位文青持反對標語，高喊「反對鐵路高架化」。

林詩涵表示，行政院推出鐵路高架化計畫是政治操弄手段，因為涂醒哲施政，嘉義市民完全不埋單。沒有讓市民滿意，民調始終低落，中央政府為救涂的施政才趕著要做高架化，但她走訪嘉義車站前後站了解民意並不支持，網民也不贊成高架化。

林詩涵曾參加2014嘉義市長選舉，與涂醒哲是競選對手，結果落敗，但仍持續在嘉義市蹲點，號召文史工作者關心在地文化、施政。

(中時)