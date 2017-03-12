日本時代飛行官舍被將被拆 協會盼刀下留人

田字窗配上全台僅有的竹節裝飾，讓全台唯一的日本時代屏東陸軍飛行第八聯隊的「下士官舍」顯得珍貴無比。（周綾昀攝）

「欄間」的飛鳥花瓣造型，顯現南洋揉合西洋風味。（周綾昀攝）

協會憂心突然被拆除，加緊腳步紀錄內部珍貴史蹟。（周綾昀攝）

二戰時期在上海駕駛飛機掃射日軍時，身中9槍仍把飛機開回去的中國空軍第9大隊飛行員徐漢靈住宅，後代也到去年初才搬走。（周綾昀攝）

屏東縣長潘孟安日前臉書貼出一則貼文「五星級古早味大浴缸！」和屏東市崇仁眷村通海區勝利路以南的一處80多年眷舍的浴缸，造型相仿，卻面臨被拆毀危機。（周綾昀攝）

勝利路以北官舍被全數保留，以南則剩屏東陸軍飛行第八聯隊的「下士官舍」，目前也面臨拆除。（周綾昀攝）

去年屏東仁新村通海區的2次文資會勘，因日本時代屏東陸軍飛行第8聯隊下士官舍大門上鎖，未入內查看。9日縣府卻貼出拆除公告，屏東愛鄉協會盼文化處再次正式與專業勘查，給極具特殊的官舍一條活路。

屏東青島街1929年落成的日式典雅建築，是全台唯一的日本時代屏東陸軍飛行第八聯隊的「下士官舍」，也是二戰時期在上海駕駛飛機掃射日軍時，身中9槍仍把飛機開回去的中國空軍第9大隊飛行員徐漢靈住宅，記錄著屏東飛行故事，後代也到去年1月才搬走。

屏東愛鄉協會表示，從全台僅見的木格氣窗旁的竹節裝飾物、三根洗石子洋式八角柱到手工木刻飛鳥花瓣造型欄間與「筬欄間」等，揉合南洋與西洋風格。但文資委員2次勘查都因該棟大門上鎖無法進入，未入內勘查，9日縣府工務處開始拆除屏東市崇仁眷村通海區以南的8棟眷舍，僅剩1棟為保存最完整的眷舍。

屏東愛鄉協會說：「已依法向屏東縣文化資產保護所申請立即進入暫定古蹟程序並提報歷史建築。」去年底日本建築師來交流時，曾讚嘆台日式建築保留完整，至今連日本也都不復見，現南側職工官舍群與防空壕已被拆除殆盡，只求下士官舍能被留下。

「文資法未規範一定要入內查勘才能定案。」縣府文化處文資所表示，崇仁眷村通海區北邊12棟飛官官舍全數保留，現多全區規劃為目標，南端僅剩1棟下士官舍，且該棟太晚申請暫定古蹟，所有文資價值評估行政程序已完備，昨前往會勘又未發現新事證，因此沿用原審議結果，依計劃拆除。

縣府工務處則說，因有礙觀瞻和建築老舊，颱風或豪雨時會有安全問題，因此接到拆除命令，由於該地為國防部所有，現先做綠美化，後續用途則待國防部與縣府做討論。

(中時)