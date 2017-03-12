強制路考駕訓班喊漲 公總：核定標準內即可

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汽車駕照強制路考5月1日上路，駕訓班業者反映增加訓練成本將提高收費，公路總局表示，樂見業者加強教學訓練，提升駕駛人素質，至於駕駛訓練學費，小型車駕駛駕訓班依交通2006年11月22日核定收費標準為8,000元至13,000元（另台北市為9,000元至13,500元、高雄市為8,000元至13,500元），目前約有一半駕訓班收費低於10,000元，各駕訓班均可於收費標準範圍內自行調整。

公路總局說，針對調整訓練費上下限，已邀集學者專家、中華民國汽車駕駛教育學會、各區監理所等單位開會研議，獲有共識後將循行政程序報交通部核定。

交通部自2011年開始試辦道路駕駛考驗，從去年3月1日起以雙軌方式逐步推廣，迄今26個監理所（站）及217家駕訓班已全部加入試辦，5月1日強制路考將上路。

公路總局表示，道路駕駛考驗路線訂有統一規範，包括路線長度、應有變換車道、交叉岔路口、左右轉彎、行人穿越道、路邊臨停等科目。駕訓班應與學員訂立契約，呼籲參訓學員應審視契約內容，選擇評鑑優良駕訓班，從養成良好駕駛習慣開始，確保行車安全。

(中時)