林書豪歸隊 美媒：籃網進攻改善了

美國職籃（NBA）布魯克林籃網結束連續8場客場征戰後，將回到主場，美媒報導，觀察這8場，看出來林書豪歸隊後，籃網進攻改善了。

籃網在這8場客場征戰的成績是2勝6敗，最後1場以96比105輸給達拉斯小牛，「Newsday」今天報導，從任何角度來看籃網都有進步，特別是林書豪傷癒歸隊後。

敗給小牛後，籃網總教練艾特金森（Kenny Atkinson）認為，球隊表現比以前更好了，雖然輸球，但大家展現更多的能量，對於球隊在客場旅途的表現感到驕傲。

林書豪在小牛的比賽上場接近27分鐘，拿下18分5籃板3助攻。他認為，自己身體狀況很好，而球隊的進攻有所改善。1060312

(中央社)