森愛桃園相約植樹 打造綠色城市

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桃園市長鄭文燦今天前往平鎮區參加植樹節活動，種植2248株樹苗，象徵種下綠色希望的種子，傳遞愛護地球及守護家園的觀念。

鄭文燦今天前往平鎮區新勢公園，出席「森愛桃園相約植樹」106年桃園市植樹節活動，與貴賓共同簽署「環境守護公約」及種下樹木。

他說，生態永續是城市發展基礎，市府積極推動低碳綠色城市政策，執行「桃花園造林計畫」，提高綠覆率，讓桃園在工業發展及成長的同時，也讓城市綠色環境可相容並存、永續發展。

鄭文燦表示，公園是城市的肺，能夠淨化城市空氣，今天廣邀市民一同種植2248株樹苗，包括落羽松、吉野櫻、台灣樹蘭等48株喬木，及2200株樹蘭等灌木，待樹木成長後，將使城市充滿綠意，適合民眾休閒慢步。

未來持續推動低碳綠色城市政策，執行「桃花園造林計畫」，推廣景觀造林，善用各種空地、河川地、公園等普及造林，增加綠覆率，讓桃園工業發展與生態維護同時兼顧。1060312

(中央社)