朴槿惠遭彈劾下台 最快明日搬離青瓦台
南韓總統府青瓦台消息人士今天表示，10日遭彈劾下台的前總統朴槿惠，可能於13日上午離開青瓦台，搬回位於首爾三成洞的私寓。
南韓SBS電視台今天在午間新聞報導，首爾三成洞私寓的基本設施可望今天下午修繕就緒，朴槿惠明天上午回到三成洞私寓的可能性較大。
電視畫面呈現出三成洞私寓附近的修繕工程小貨車及搬運行李的卡車進出，甚至還有手持太極國旗的南韓挺朴槿惠民眾，以及媒體記者的攝影機擺出陣勢，等待朴槿惠出現。
朴槿惠三成洞私寓建於1983年，自1990年起到2013年入住青瓦台前，朴槿惠一直住在這裡。起初朴槿惠計畫明年2月卸任前維修這座私邸，但因遭彈劾提前下台，沒有來得及施工。
10日憲法法院做出罷免判決後，各種維修工作匆忙進行，目前供暖設施已經修好，家裡壁紙更換，將於今天完成。
南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠10日遭罷免後一直保持沉默，她在離開青瓦台前後是否會就彈劾判決表示說法受到關注。
朴槿惠方面的有關人士預測，朴槿惠不會發表立場，而只是低調出府回家。
報導指出，目前青瓦台官網和臉書仍使用「總統朴槿惠」稱呼，介紹朴槿惠在任時的政治活動。據悉，青瓦台近期將改版官網和臉書。1060312
(中央社)
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