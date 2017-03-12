陸反腐 2016年35名大老虎被判刑
中國大陸最高人民法院院長周強今天針對貪腐案件審理說，2016年大陸法院已審理郭伯雄、令計劃、蘇榮等案，並審結35名省部級以上幹部，彰顯「有腐必懲、有貪必肅」的決心。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行全體會議，由周強及最高人民檢察院院長曹建明進行工作報告。周強在報告中，作上述表示。
周強在「嚴懲貪汙賄賂犯罪」章節中說，2016年最高人民法院會同最高人民檢察院對貪汙賄賂刑事案件作司法解釋；並依法審理郭伯雄、令計劃、蘇榮等重大職務犯罪案件；在審判白恩培受賄、巨額財產來源不明案中首次適用終身監禁。
他宣稱，上述舉措是強化對腐敗犯罪高壓態勢，彰顯「黨和國家『有腐必懲、有貪必肅』的堅強決心」。
周強指出，2016年中國大陸各級法院共審結貪汙賄賂等案件4.5萬件、6.3萬人，其中省部級以上幹部35人，廳局級幹部240人。同時也加大行賄犯罪的懲治力度，共判處罪犯2862人。
他說，2016年還針對海外追逃、追贓案，審理「紅色通緝令」成員李華波、閻永明等案，對外逃腐敗分子「雖遠必懲」。
周強並針對電信網路詐騙犯罪說，2016年中國大陸各級法院共審結相關案件1726件，並對規定期限內拒不投案自首者依法嚴懲。1060312
(中央社)
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