抗議學問大 美民權組織教你怎麼上街頭
民權組織「美國民權聯盟」（ACLU）今天發起教育大眾示威權意涵的全國訓練活動，同時也敦促不滿總統川普（Donald Trump）政策的人，有組織地發動公共抵抗。
美聯社報導，在邁阿密大學（University of Miami）體育館舉辦的活動，透過現場串流直播放送到全美50州多個地點。而根據美國民權聯盟執行長羅梅洛（Anthony Romero），全美各地共約舉辦2000場活動，吸引約20萬人報名參與。
羅梅洛表示，以里民大會形式舉辦的活動，是想趁著川普去年11月當選以來爆發多場示威的氣勢，確定大眾都知道自己擁有抗議權。他說，優先討論的是移民、憲法第一條修正案賦予的言論與宗教自由，以及民權與生育權、同性戀和跨性別者權利等。
美國民權聯盟也創設名為「人民力量」（PeoplePower.org）的草根線上籌辦平台，讓全球各地考慮籌組地方性抗爭活動或集會者，有個能和志同道合的夥伴彼此聯絡和合作的地方，網站還詳列了美國民權聯盟各項倡議的內容。
美國民權聯盟全國政治部門主任夏奇爾（Faiz Shakir）表示，聯盟另計劃在全國各地創造「自由城市」，鼓勵地方官員通過法律，抵抗川普加速遣返非法移民等政策。
今天的活動還包括詳細說明街頭、人行道、公共公園示威規定、被捕時擁有的保持緘默權等。美國民權聯盟律師羅蘭德（Lee Rowland）表示，大型示威一般而言需要取得地方政府許可，但政府通常不得毫無理由禁止民眾在公共場所示威。
羅蘭德表示：「政府不能只因為不同意你的意見，就不准你發言。」1060312
(中央社)
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