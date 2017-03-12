名人視評》王尚智:轉型正義是條狗尾巴(如看不到影像請看以下視頻)

名人視評》王尚智:轉型正義是條狗尾巴

蔡英文政府上任後，不斷利用「轉型正義」之名來進行各項改革，但屢屢造成社會與族群、兩岸爭議話題，不同見解各擁支持人士，對立氣氛詭譎。對此，知名評論家王尚智指出，蔡政府十個多月來推動的轉型正義，說到底「就是條狗尾巴，無論做得再多，一切就是繞著團團轉，到最後所做一切，都是白忙一場。」

王尚智表示，蔡英文所提的轉型正義，並非著眼於改善國內經濟民生或產業做為主軸，而是要「刨去國民黨的歷史，並且清算國民黨的黨產」，蔡版轉型正義的本質非常空洞，民進黨無法在其中導入更厚實的歷史和文化，最終只是民進黨派系爭奪的醜陋面，展現在國人面前。

(中時電子報)