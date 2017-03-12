名人視評》王尚智：轉型正義是條狗尾巴
蔡英文政府上任後，不斷利用「轉型正義」之名來進行各項改革，但屢屢造成社會與族群、兩岸爭議話題，不同見解各擁支持人士，對立氣氛詭譎。對此，知名評論家王尚智指出，蔡政府十個多月來推動的轉型正義，說到底「就是條狗尾巴，無論做得再多，一切就是繞著團團轉，到最後所做一切，都是白忙一場。」
王尚智表示，蔡英文所提的轉型正義，並非著眼於改善國內經濟民生或產業做為主軸，而是要「刨去國民黨的歷史，並且清算國民黨的黨產」，蔡版轉型正義的本質非常空洞，民進黨無法在其中導入更厚實的歷史和文化，最終只是民進黨派系爭奪的醜陋面，展現在國人面前。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。