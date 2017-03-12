與富家千金交往有壓力 少年車手遭逮捕

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台北市警察局信義分局指出，一名23歲江姓車手頭，本身經濟狀況不佳，又與一名富家千金交往，在金錢壓力下成為車手，每月收入逾新台幣10萬元，但仍遭警方埋伏逮捕歸案。

信義分局表示，清查轄內ATM提領熱點後，發現2月起忠孝東路5段一處ATM被提領次數居高不下，組成專案小組埋伏多日後，鎖定一名17歲張姓車手並將他逮捕，向上追查後，也將23歲的江姓車手頭逮捕，全案移送台北地檢署及少年法庭偵辦。

承辦員警說明，這名江姓車手與一名富家千金交往，除了本身經濟狀況不佳外，可能為了取悅對方備感壓力，透過報紙廣告擔任車手一職，高達10萬元的月薪讓他食髓知味，決定捨棄就讀大學鋌而走險，還晉升車手頭，培養在校生成為旗下車手。

員警也說，江姓嫌犯犯案過程中均會巧妙的避開監視器，避免露餡，但有次帶著旗下車手前往取款時，因張姓車手緊張、探頭探腦，遭一旁埋伏的警方鎖定，成為日後破案的關鍵。

警方指出，詐騙集團在招募新車手時，都會灌輸錯誤的觀念，例如「上班輕鬆、錢好賺」等觀念。但事實上，車手遭法院判決有罪確定後，必須承擔鉅額民事賠償責任，民眾切勿以身試法，貪圖小利而後悔莫及。1060312

(中央社)