荷土緊張升溫 兩國元首互嗆

土耳其總統艾爾段今天表示，荷蘭禁止土國外長入境的行徑猶如納粹。荷蘭禁止土耳其爭取僑民支持關鍵公投的海外集會，使兩國緊張升溫。荷蘭總理反批艾爾段的批評是「瘋了」。

法新社報導，荷蘭拒絕土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）的班機降落，使卡夫索格魯無法參加一場爭取支持艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權公投的集會後，艾爾段重砲抨擊荷蘭。

荷蘭是繼德國與其他歐洲國家阻撓類似活動後，決定禁止卡夫索格魯入境並於鹿特丹舉辦集會。但不像德國是由地方當局禁止一連串有計畫的集會，荷蘭是由中央政府跳出來阻止卡夫索格魯入境。

繼數天前以「納粹行徑」怒批德國阻止多場集會後，艾爾段今天於伊斯坦堡一場集會上說：「他們是納粹餘孽，他們就是法西斯；你們愛怎麼禁止我們外長飛去你們國家就請便，但從現在起，我們走著瞧，看你們的飛機如何降落在土耳其。」

荷蘭有大約40萬土耳其裔居民，土國當局想在4月16日讓艾爾段擴張職權公投前，爭取大批散居歐洲的土國僑民屆時投贊成票。

土耳其政府稱變更總統職權能確保穩定及增進政府效能，但反對者指擴權將導致一人獨裁，進一步升高土國多元社會的緊繃。

艾爾段譴責荷蘭阻撓土國爭取贊成擴權的造勢，並稱「你們就盡量施壓吧，愛怎麼去助長你們國家的恐怖分子隨便你們。這會有後座力的，無庸置疑，我們會在4月16日後開始報復...我們能忍，也會是忍到最後勝出的一方。」

隨著荷土緊張升高，土耳其外交部消息來源指出，荷蘭在安卡拉的大使館與在伊斯坦堡的領事館，雙雙因「安全因素」關閉。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則指艾爾段的批評是「瘋了」。呂特說：「我了解他們很生氣，但這已逾越底線；我真的覺得我們在此做的是正確決定。」

卡夫索格魯在伊斯坦堡稱禁他入境令人「無法接受」，他說：「你們幹嘛要在公投選邊站？土耳其的外長是恐怖分子嗎？」

此外，原本要在荷蘭鹿特丹1場集會發表談話的土耳其家庭與社會事務部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya），也在土國領事館前約30公尺被荷蘭警方擋下後，被護送回出發地德國。

卡雅被擋下時告訴NTV電視頻道：「我們已乾等4小時，連杯水都沒有，（荷蘭）警方不准我進領事館。我還被告知要盡速離開荷蘭，返回德國。」

鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）後來表示，卡雅已被「驅逐回到她的出發地」，他說，經過數小時談判，證明「不可能找到解決辦法」。

荷蘭有關當局一再告訴土方，他們不歡迎卡雅，「但她仍執意要動身」。（譯者：中央社陳亦偉）1060312

(中央社)