張藝興確定不出席EXO世界巡演 陸粉絲誇「愛國青年」

「EXO」張藝興(LAY)確定因個人行程，將缺席團體接下來的世界巡演，反倒被中國網友大讚是「愛國青年」。(取材自微博)

SM人氣男團「EXO」去年7月從首爾起跑，開始了第三次世界巡迴演唱會「EXO PLANET #3 - The EXO’rDIUM」，目前已造訪12個城市，接下來還得去馬來西亞、新加坡、美國，而人員漸漸減少的「EXO」，如今卻宣告LAY(張藝興)將不會參與接下來的巡演，沒想到大陸粉絲非但沒覺得可惜，反倒拍手喊讚？！

巡演主辦方「Dreammaker」日前臨時發表聲明，表示成員LAY因為另有其他行程安排，因此將不會參與剩下的場次演出，讓不少已購票的粉絲相當錯愕，然由於這已經不是張藝興第一次因個人行程缺席團體演唱會，因此挨批「愛去不去，乾脆退團好了」、「退出回中國就能好好發展個人事業」等，引發批評聲浪。

而由於中國日前祭出「限韓令」，如今又因南韓已正式部署對美國的導彈防禦系統薩德(THAAD)，而使中國民眾的反韓情緒達到高點，不僅出現抵制韓貨的情況，也有不少韓星因為小小的舉動而遭抵制，不過「EXO」的張藝興，當初以中國籍身分入團本來就很受到中國粉絲支持，如今剛好在反韓情緒正烈時宣布不出席巡演，加上他微博頭像還是之前的「中國一點都不能少」圖樣，因而被中國網友大讚明智，直呼「他從來沒有忘記自己是中國人」、「國家立場不能忘」，還說他果然是「愛國青年」。

(中時電子報)