海海人生帶你看櫃姐人生

台南人劇團年度春天戲水製作，由導演廖若涵與編劇趙啟運聯手推出《海海人生》，描述百貨公司櫃姐人生。（台南人劇團提供）

台南人劇團年度春天戲水製作，由導演廖若涵與編劇趙啟運聯手推出《海海人生》，趙啟運取材童年回憶，打造一齣充滿八○年代台灣人情味、關於百貨公司櫃姐人生的故事，今（12）日在新北市藝文中心演藝廳演出。

1985年出生的趙啟運表示，他的母親是百貨公司的櫃姐，從小在百貨公司穿梭的他，也觀察不少人生百態，「我是在百貨公司長大的小孩，百貨公司是一個很神奇的地方，雖然對逛百貨公司的人而言，每次踏入都會有新鮮感，但對在裡面工作的人來說，那裡就是日復一日重複同樣事情的地方。」

趙啟運表示，在他的觀察裡，櫃姐的普遍性格就是「拿得起、放得下」，也因此可以轉換在不同商品的櫃位裡工作，他將這點挪用在劇中，「對我來說，那是一種生活上的豁達感，只要有自己心裡有一個基準，其他外在的事沒有非得如此不可。像是小時候看我媽媽每次換到不同的櫃位工作，即使產品完全不一樣，但是老顧客只要見到我媽媽推薦，就會跟著買產品，那是一個顧客忠誠度大於品牌的年代。」

《海海人生》描述一位有閱讀障礙、名叫「海海」的櫃姐，個性天真可愛，她的母親是在海中溺水而亡的，活在這樣子的命題裡的海海，她只要一到海邊就想吐，也因此未曾真正到過海洋，終其一生的樂天性格，都是為了讓自己可以在活著的時候感覺幸福一點，也帶給周遭人幸福。但卻因為她的樂天性格，也總是製造一些意外的笑點，或是一些無法收拾的難題。

趙啟運說，全劇以笑鬧、活潑的方式，表現他小時候八○年代百貨公司的常民親切感，某種程度上，更像是遊樂園，帶領觀眾以笑鬧的方式，看待人生的酸甜苦辣。

(中時)