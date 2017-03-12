徐國勇暗諷柯文哲「 不想了解一例一休」

行政院發言人徐國勇（右一）參加嘉義市鐵路高架化啟動計畫典禮。（廖素慧攝）

「一例一休」新制引起勞資爭議及亂象叢生，有危及經濟發展之虞。台北市長柯文哲批評「政府管太多、太複雜連他都不了解」；行政院長發言人徐國勇今天暗諷柯文哲「不想去了解」，並表示現階段一例一休沒修法的訊息及計畫。

徐國勇表示，新措施剛實施一定會有很多疑問，政府對一例一休會加強宣導及輔導，各方面的意見包括柯市長的意見都聽到了，「複不複雜要看大家有沒有要去了解它，其實也沒有那麼複雜」，有關於加班問題、一例一休彈性工時的問題，可以向勞動部提出申請。

徐國勇表示，現階段沒有修法的訊息及計畫，我相信大家都想聽我批評柯文哲，但柯文哲說他不了解（一例一休），就由柯文哲自己來講。

(中時)