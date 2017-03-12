女性永續科學週 美國女醫演講打氣
前美國總統歐巴馬任命的國家首席醫生雷吉娜．班哲明(Regina Benjamin)，今天上午在成功大學舉行的女性永續發展科學週開幕儀式發表專題演講，鼓勵更多女性科學家投入。
成功大學承受唐獎委託，舉辦女性永續發展科學週「Gro Brundtland Week of Women in Sustai nable Development」活動，今年邁入第二屆，上午在成大力行校區綠色魔法學校開幕後啟動一系列活動。首場專題演講邀請雷吉娜．班哲明主講。
雷吉娜．班哲明表示，在這次科學週中獲得表揚的5名年輕女性科學家，對發展中國家的人群健康、環保永續等議題，都有傑出貢獻。今天大家一起做的重點，在於幫助更多人追求健康，遠離疾病。
她說，在美國曾經想幫助一名受背部疼痛困擾、但無法負擔醫療保險自付額的學校清潔工；但當她提出協助方法時，對方明明已經非常疼痛，但可能因自尊心的緣故而拒絕，只想著趕快回學校去完成工作。
她說，健康雖然是基本人權，但在做的時候，也要考慮到各種不同的心理感受。
雷吉娜．班哲明表示，地球上70多億人口應該都是平等的；每個人也應該對幫忙自己走過每一步的人有所感恩，因為未來是一起擁有的。任何人努力做的事都是重要的一盞燈，願意投入辛苦領域的人也應該被鼓勵。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。