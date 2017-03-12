女性永續科學週 美國女醫演講打氣

前美國總統歐巴馬任命的國家首席醫生雷吉娜．班哲明(Regina Benjamin)，12日在成功大學舉行的女性永續發展科學週開幕儀式發表專題演講。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

前美國總統歐巴馬任命的國家首席醫生雷吉娜．班哲明(Regina Benjamin)（左1），12日在成功大學舉行的女性永續發展科學週開幕儀式，鼓勵獲獎科學家。中央社記者楊思瑞攝 106年3月12日

前美國總統歐巴馬任命的國家首席醫生雷吉娜．班哲明(Regina Benjamin)，今天上午在成功大學舉行的女性永續發展科學週開幕儀式發表專題演講，鼓勵更多女性科學家投入。

成功大學承受唐獎委託，舉辦女性永續發展科學週「Gro Brundtland Week of Women in Sustai nable Development」活動，今年邁入第二屆，上午在成大力行校區綠色魔法學校開幕後啟動一系列活動。首場專題演講邀請雷吉娜．班哲明主講。

雷吉娜．班哲明表示，在這次科學週中獲得表揚的5名年輕女性科學家，對發展中國家的人群健康、環保永續等議題，都有傑出貢獻。今天大家一起做的重點，在於幫助更多人追求健康，遠離疾病。

她說，在美國曾經想幫助一名受背部疼痛困擾、但無法負擔醫療保險自付額的學校清潔工；但當她提出協助方法時，對方明明已經非常疼痛，但可能因自尊心的緣故而拒絕，只想著趕快回學校去完成工作。

她說，健康雖然是基本人權，但在做的時候，也要考慮到各種不同的心理感受。

雷吉娜．班哲明表示，地球上70多億人口應該都是平等的；每個人也應該對幫忙自己走過每一步的人有所感恩，因為未來是一起擁有的。任何人努力做的事都是重要的一盞燈，願意投入辛苦領域的人也應該被鼓勵。1060312

(中央社)