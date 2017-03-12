課審委員改聘 18日決定已審課綱重來否

十二年國教課綱原預定107年8月正式上路，國教署今天表示，因委員資格認定方式變動，已重新改聘12名委員，先前審完的課綱要延用或重審，18日將開會討論。

媒體今天報導，十二年國教課綱將在107學年上路，卻被學生代表踢爆，課審委員組成違法，依規定「球員兼裁判」的委員最多只能1/5，但各組均超過法定比例，教育部已火速改聘11名委員。

「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」第12條第3項規定，分組審議會召集人及副召集人以外之委員，得擔任國家教育研究院或教育團體擬訂課程綱要草案之成員；其人數，不得超過各分組審議會委員人數之1/5。

教育部國民及學前教育署長邱乾國表示，國教署原認定擬定課綱草案成員包括研修十二年國教各領域課程綱要草案研修小組、 跨領域課程綱要研修小組成員，但2月中有分組審議會委員提出質疑，認為應將「擬定課綱草案的成員」範圍界定清楚。

國教署邀法律學者諮詢後，認為應採最嚴格、更審議的認定方式。邱乾國指出，除了原本領綱草案研議小組的委員外，也納入曾在國家教育研究院課發會參與領綱草案研議的委員，比對名單後，改聘4分組、共12位委員，3月7日已完成改聘。

邱乾國表示，目前語文領域課綱已審查完成，而普通高中的全民國防和健康與體育領域課綱也審得差不多，但由於委員改聘，原先審查的課綱是否可沿用或需重新審查，分組審議會委員希望教育部訂出一致性原則，因此預計本週六（ 18日）召開分組委員聯席會議討論，希望取得共識。

十二年國教課綱原本預定107年8月正式上路，除了社會、特殊教育領綱外，國教署原希望其餘41份領綱能在今年2月底前完成審議。

對於外界擔心課綱上路時程可能延宕，邱乾國指出，原先是以課綱在107學年上路為原則，但不少委員也認為除了程序，實質討論更重要，因此尊重分組審意會和審議大會結果，希望讓各委員充分交換意見和審查，不會壓縮委員討論時間。1060312

(中央社)