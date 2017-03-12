南韓下屆總統他呼聲高 文在寅誓推正義

我要評比

可能出線成為下屆南韓總統的文在寅（Moon Jae-in）今天矢言建立正義和有共識的國家。另一方面，工人正忙著翻修朴槿惠的老家，好讓準備離開總統府青瓦台的她入住。

路透社報導，憲法法庭10日裁決，維持國會彈劾朴槿惠的決定。朴槿惠涉及的閨蜜干政案撼動南韓政界與商界菁英，也讓她丟掉總統大位。

南韓將在5月9日召開總統大選。

目前民調領先的是倡導和北韓和解的自由派文在寅。

文在寅今天召開記者會表示：「我們還有很長的路要走，必須透過政權轉移，讓這個國家成為正義、有共識的國家。」1060312

(中央社)