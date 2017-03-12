陸舟山波音廠月底開工 明年將交付首架飛機

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據浙江線上12日報導，波音廠將於本月底正式開工建設，力爭2018年底交付首架飛機，年交付量達100架。

舟山航空產業園建設指揮部相關負責人在位於朱家尖的普陀山機場改擴建和舟山航空產業園建設現場介紹，舟山航空產業園將分為「一園兩區」。飛機製造園區位於朱家尖，零部件製造園區位於舟山島北部的舟山經濟開發區。

其中，朱家尖的飛機製造園區規畫面積為7.88平方公里，將分為幹線飛機製造區、通用飛機製造區、航空配套區、空港保稅區等多個區域。波音廠就座落在其中的幹線飛機製造區，將主要有兩部分組成：由波音公司與中國商飛合資的737完工中心，以及地處相同位置、由波音公司獨資的737交付中心。

根據計畫，合資公司將開展737MAX系列飛機內飾安裝、塗裝、維修和交付支援及其他服務。實現完全產能時，一年可交付100架飛機，並將創造2000個就業機會。

(旺報)