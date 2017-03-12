高中職博覽會 私校祭獎學金搶學生

景文中學近年來頻頻祭出高額獎學金，也吸收到不少成績原本可上前幾志願的優秀學生，使全校升大學榜單頗為亮眼。（張潼攝）

私立東山高中學生在攤位前演唱，吸引民眾目光。（東山高中提供）

高中職博覽會上，不少學校主打特色課程、校內社團，圖為萬芳高中學生在攤位上表演魔術。（張潼攝）

教育局長曾燦金在政大附中攤位體驗VR實境技術。（政大附中提供）

台北市高中職博覽會今在北市府前廣場登場，今年有多達70餘所公私立高中職參與。其中，不少私立學校為祭出成績優異或「早鳥報名」獎學金招生，也強調學生3年後有更多機會透過繁星錄取前段大學；至於公立高中職，則主打特色課程、國際交流。

景文中學近年來頻頻祭出高額獎學金，也吸收到不少成績原本可上前幾志願的優秀學生，使全校升大學榜單頗為亮眼。校方表示，今年獎學金幅度與往年差異不大，5月23日前報名就讀者，可獲早鳥獎學金2萬元，5月24日至6月29日報名則是1萬元；會考總積分落在16分至35分以上，獎學金則是2萬至100萬不等。

景文學生陳毓介3年前原本可上成功高中，後來選擇景文，獲50萬獎學金，今年他透過繁星錄取台灣大學圖資系。他認為，一開始要選成功還是景文，確實很兩難，後來因想透過繁星升大學，所以選擇景文；高中3年，他維持校排1％，果然成功錄取第一志願。

泰北高中2月開學至今天，也祭出早鳥報名獎學金2萬元，預計接下來至6月3日報名就讀者，也會有1萬5000元，成績優異部分，最高也會有3年100萬獎學金；私立大同高中也依據學生會考總積分，提供1萬至20萬的獎學金。

除了以獎學金、學校社團來吸引學生目光，不少公立高中職則著重在校內特色課程、國際交流機會。建國中學校長徐建國就說，透過博覽會，希望破除家長對建中的「迷思」，建中不只要培養成績優異的學生，更重要的是全人發展，例如第二外語、社團等，否則學校和補習班無異。

另外，政大附中106學年度開始，打算在化學、地科課程引入VR實境，例如土石流的狀況，或是需要用到硫酸等比較危險的實驗，就可以直接使用VR技術，讓學生有身歷其境的感覺。

台北市教育局表示，今年基北區國中畢業生，除循一般免試入學管道升學，優先免試入學名額4900名，也較去年3500名增加。其中，25所私校、2673個名額採完全免試，不需進行超額比序。

(中時)