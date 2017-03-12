陸最高檢：去年起訴破壞軍婚等涉軍犯罪301人

大陸最高人民檢察院檢察長曹建明12日在大陸第十二屆全國人民代表大會第五次會議第三次全體會議介紹，去年檢察機關起訴破壞軍用設施、冒充軍人招搖撞騙、破壞軍婚等犯罪301人。

什麼是破壞軍婚罪？這是大陸舉世唯一的一種通姦罪。大陸的《刑法》第259條第1款「破壞軍婚罪」，是指明知是現役軍人的配偶而與之同居或者結婚的行為。刑法規定可處三年以下有期徒刑或者拘役。利用職權、從屬關係，以脅迫手段姦淫現役軍人的妻子的，依照本法第二百三十六條的規定定罪處罰。

破壞軍婚罪，主要是對非軍人和軍人配偶間發生的外遇進行判刑，但是如果是兩個軍人之間的姦情，在他們配偶都不是軍人的情況下，則不構成破壞軍婚罪。

(旺報)