員警登合歡山東峰失聯 警消搜尋中

台中市1名潘姓員警前天獨自攀登合歡山東峰後失聯，警消今天在松雪樓設前進指揮所，再度展開搜尋工作，但仍無所獲。

台中市霧峰分局1名潘姓員警前天獨自騎機車前往攀登合歡山東峰，原本告知家人當天晚上就會回家，不過家人見潘姓員警遲未回家打電話報警，南投警方循線在松雪樓的停車場發現潘姓員警的機車。

南投警消研判潘姓員警仍在山區內，因此展開搜救工作，同時今天早上在松雪樓設置前進指揮所，南投縣消防局第二大隊大隊長吳嘉宏指出，潘姓員警的手機在前天下午斷訊，昨天天氣不好，搜救有困難，因此今天再度出動前往搜尋。

南投縣消防局指出，目前包括南投以及花蓮縣消防局等單位都出動，有60多人正在山區搜索中，希望早日找到潘姓員警。1060312

(中央社)