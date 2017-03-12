挺朴倒朴嚴重對立 撕裂南韓社會
南韓憲法法院10日做出罷免總統朴槿惠的判決後，支持彈劾和反對彈劾的市民團體11日在首爾等地各自舉行集會，倒朴和挺朴兩派對立，撕裂南韓社會，分裂傷痕亟待癒合。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，要求朴槿惠下台的週末燭光集會，昨晚結束了4個月的大長征，為光化門廣場燭光集會畫上句號。
相對的，挺朴槿惠派人馬組成的「國民抵抗本部」於昨天下午在首爾德壽宮大漢門前舉行「第1次彈劾無效國民抵抗總崛起國民大會」，抗議憲法法院判決，準備開展新一輪「國民抵抗」鬥爭。
由1500多個民間組織聯合組成的「要求朴槿惠政權下台的非常國民行動」，11日在首爾光化門廣場舉行第20輪燭光集會。參加者宣佈憲法法院做出彈劾判決是燭光民意的勝利，並要求逮捕被罷免成為一介平民的朴槿惠，嚴懲親信干政案件的共犯，清除朴槿惠政府積弊等。
除首爾之外，光州、釜山、蔚山、大邱、大田、濟州等地區，也舉行歡迎憲法法院彈劾判決的燭光集會。
要求朴槿惠下台的週末燭光集會昨晚宣告結束，主辦方將在本月25日以及「世越號」沉船海難事故發生3週年紀念日的前一天，即4月15日舉行新集會。國民行動方面表示，4個月間累計有1600多萬人參加了週末燭光集會。
反對彈劾的「太極旗集會」方面則聲明，絕不接受憲法法院的判決，強調將以「建設一個正義與真實、守護憲法和法治、民主主義猶如河水般流暢的社會」為目標，致力展開「國民革命」，將透過創建「包容大韓民國保守聯合體」的新政黨等行動繼續進行抗議。
「國民抵抗本部」表示，昨天的集會有70多萬人參加，個別親朴派國會議員和彈劾案朴槿惠辯護律師團的幾名律師都參加了集會。1060312
(中央社)
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