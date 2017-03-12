嘉義市鐵路高架化 地方需負擔38.9億元
嘉義市鐵路高架化計畫今天由行政院長林全主持啟動儀式，工期預計9年，總經費新台幣275億餘元，嘉義市政府需負擔38.9億元。
嘉義市鐵路高架化計畫，北起嘉義縣市交界的牛稠溪南岸，南至北回站南端，計畫範圍全長10.9公里，預計今年底動工，民國115年完工。
市區鐵路高架化後，北回歸線將設一個平面車站（三等站），而原本位於嘉義車站的調車場，將遷移至北回車站南側，並更名為「水上車輛基地」。
交通部表示，嘉義市鐵路高架化之後，所有平交道都將消失，新增北回車站之後，計畫範圍內就有嘉北、嘉義、北回3個車站，總工程經費275.86億元，地方需分擔38.9億元。
林全表示，這個計畫將納入行政院編定的「前瞻基礎建設特別預算條例」內，預計在本月底前送到立法院，希望立法院在未來1、2個月內能通過，在本會期結束前送院審議。
林全指出， 鐵路高架化工程經費，嘉義市政府需負擔的38.9億元，如果分9年分攤，市政府應該可以負擔，而且有能力再做其他建設，希望嘉義市政府好好努力。
他強調，嘉義市鐵路高架化，不能只看它帶動的交通運輸效益，還要把其它都市建設也做好，不只是硬體建設，也要有軟體思維，要納入「智慧運輸」概念，把觀光、產業發展、市區居住環境改善納入考量。
林全表示，520以後他到很多地方去看，認為台灣要成為進步的國家，很多地方都要改變，如政府的思維、做事的方式都要有所改變，採用現代化科學作法，引進科技，才能改善都市建設及生活品質。
林全指出，施工期間會有一段辛苦的日子，希望所有施工單位跟市府能互相配合，把不方便的部分，儘量做到完善，不要讓市民有過多困擾，需要忍耐包涵的地方，希望民意代表協助，讓整個工程順利，一起努力實現目標。1060312
(中央社)
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