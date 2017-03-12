疑鬧鬼 巴西總統一家搬出官邸

我要評比

巴西週刊今天報導，總統泰梅爾（Michel Temer）抱怨他的豪華總統官邸氛圍怪異，甚至懷疑鬧鬼，讓他匆匆搬回先前居住的副總統官邸。

英國「每日星報」（Daily Star）與法新社報導，泰梅爾本週被爆料搬出總統官邸「黎明宮」（AlvoradaPalace），而後帶著選美皇后妻子與7歲兒子回到較小的副總統居所，讓關注巴西政治的各界人士大吃一驚。

現代派的黎明宮是由巴西建築師尼麥爾（Oscar Niemeyer）設計，附設大泳池、足球場、小禮拜堂、醫療中心與大草坪，稱得上是許多人心中的夢幻住宅。

但76歲的泰梅爾說與他的33歲妻子馬塞拉（Marcela）都覺得房子有鬼。巴西「展望周刊」（Veja）引述泰梅爾說：「我覺得那裡有點怪。我從第1晚開始就睡不好，那裡磁場不好。」

「馬塞拉也這樣覺得，只有（我兒子）米榭辛諾（Michelzinho）喜歡那裡，他到處跑來跑去。」

根據「環球報」（Globo）報導，馬塞拉找神職人員來試圖驅逐惡靈，但徒勞無功。

泰梅爾一家隨後搬回同樣奢華但較小的大鸛宮（Jaburu Palace）。

大鸛宮是泰梅爾之前擔任副總統時的居所，在去年前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）因非法操作國家預算，遭彈劾下台前，泰梅爾都住在此處。

羅賽芙下台後，泰梅爾自動接任總統職位並搬進黎明宮，但他留下的副總統職位無人填補，因此他現在才能選擇搬回副總統官邸。

泰梅爾自己現在也在高等選舉法院打官司，他遭控在2014年與羅賽芙搭檔競選時，收受非法獻金。（譯者：中央社廖禹揚）1060312

(中央社)