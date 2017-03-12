最美臉蛋高清照 桐谷美玲滿臉顆粒現爛臉

桐谷美玲獲選美容雜誌VOCE「最美麗臉孔」獎。(圖／翻攝自桐谷美玲IG)

桐谷美玲鏡頭前臉蛋看起來皮膚粗糙、毛孔粗大。(圖／翻攝自IG)

27歲日本人氣女星桐谷美玲擁有精緻臉蛋，曾獲選美容雜誌VOCE「最美麗臉孔」獎，是不少男粉的夢幻情人，不過去年才因皮膚差美肌落漆，沒想到過了1年似乎仍未改善，在鏡頭大特寫下，臉蛋一粒一粒冒痘，讓人不禁驚嘆。

桐谷美玲近日替節目《another sky》赴巴黎拍攝，重返她17歲時出道作品拍攝地方，換上多套造型的她，笑容甜美可愛，不過觀眾發現高清鏡頭拉近時，她的臉上皮膚粗糙、毛孔粗大，一粒一粒痘痘無所遁形，與原來美肌「差別很大」，其實去年她上《Music Station》時，就被發現臉爛，過了1年似乎仍未改善。

不過有人認為她應該是壓力太大造成的，已經夠瘦的她，之前還為戲節食減肥，讓人看見她敬業態度，因此就算膚質差，仍被讚長得可愛就好。

(中時電子報)